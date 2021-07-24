قتيل و12 جريحا على الأقل جراء شجار بالسكاكين والأسلحة البيضاء غرب إيران

قتل شخص وأصيب 12 آخرون على الأقل، جراء عراك بالسكاكين و الأسلحة البيضاء، في مستشفى كوثر بمدينة سنندج التابعة لمحافظة كوردستان بغرب إيران.

وفي تفاصيل الواقعة، فإن العراك وقع بين أهالي القريتين التابعتين لمحافظة كوردستان غرب إيران على خلفية نزاع حول امتلاك بعض العقارات وملكية أرض، ونتج عن ذلك العراك جرحى ونقل عدد من أهالي القريتين الجرحى إلى مستشفى كوثر في مدينة سنندج يوم الأربعاء، ليعود الشجار بالمستشفى مرة أخرى بالسكاكين والأسلحة البيضاء، حيث قتل شخص على الأقل وأصيب 12 آخرون بجروح.

وقال المدعي العام في مدينة سنندج إنه "تم اعتقال ستة متهمين في النزاع حتى الآن، ولا يزال التحقيق مستمر في الواقعة".