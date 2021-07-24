نجاح الحج بحسن وتنظيم القيادة السعودية الرشيدة

إن المولى سبحانه وتعالى اختار مكة لتكون مأوى أفئدة العباد ، فهي مهبط الوحي ومنبع الرسالة ، الوجوه تتوجه اليها في اليوم والليلة خمس مرات ، تلك البقعة الطاهرة التي أذن الله لإبراهيم الخليل عليه السلام ليسكن فيها بعد نجاته من النار .

لقد قام إبراهيم ببناء البيت الحرام وتطهيره مع ابنه إسماعيل عليهما السلام للطائفين والعاكفين والركع السجود .

وكان من ثمرة دعاء إبراهيم أن جاء رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام ليكمل مسيرة أبيه إبراهيم في الدعوة إلى التوحيد الخالص والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى.

جعل الله بيته الحرام قبلة للمسلمين ، من دخله كان آمنا ، ففرض عليهم الحج ليبقى البيت منطلق حجهم من طواف وسعي استعدادا للوقوف على صعيد عرفات .

المملكة العربية السعودية منذ قيامها على يد المغفور له الملك عبد العزيز حرصت كل الحرص في خدمة القضية الاسلامية ، وأعظمها شعيرة الحج ، فما من عهد من العهود إلا والمملكة العربية السعودية تسخر جهودها لخدمة الشعيرة العظيمة التي هي تبين وحدتهم من خلال اختلاف الألوان والألسنة ، لباسهم البياض كصفاء قلوبهم ، ألسنتهم التهليل والتكبير والتسبيح للواحد الأحد .

السعودية شعورها بمسؤولية رعاية الحرمين الشريفين وخدمتهما جعلت من الناحية التشكيلية الوزارية وزارة ، وهي ( وزارة الحج ) لتكون هي المشرفة لكل ما يتعلق بالحج والحجاج من استقدامهم واستقبالهم وتسهيل سبل راحتهم تحت جو الأمن والأمان إلى أن يعودوا إلى أهليهم وذويهم سالمين غانمين مطمئنين .

كل القطاعات تشارك في خدمة الشعيرة العظيمة كالقطاع السياحي والصحي ، وأعظمها وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد التي هي الموجهة والمرشدة للحاج بمتابعة معالي الوزير الدكتور الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ – حفظه الله- من جعل الوزارة شعارها خدمة ضيوف الرحمن مسؤولية وأمانة .

ونحن في هذا العهد الميمون مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان – حفظهما الله- تشهد المملكة العربية السعودية سياسة اقتصادية واجتماعية وثقافية بعيدة المدى لاسيما مع جائحة كورونا والتي دمرت العالم بأسره ، ولكن بفضل الله ثم بجهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين استطاعت السعودية أن تكون في مقدمة الدول التي قفزت في مواجهة الأزمة في الداخل والخارج ، فجهزت المستشفيات في جميع مدنها وقراها بكافة السبل لمكافحتها .ففي الخارج شاركت في البعثات الطبية في مستشفيات اوروبا كما في فرنسا وسويسرا ، وشاهد الجميع ذلك في فلسطين واليمن ، واليوم في تونس.

وجاءت شعيرة ١٤٤٢هـ مع أزمة كورونا فاثبت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان قدرتهما أمام العالم على إقامة الشعيرة في وقتها وفي مكانها بأعداد محدودة ، فأصدر خادم الحرمين الشريفين أمره السامي بمشاركة٦٠ ألفا من المواطنين والمقيمين الملقحين إلى جانب تطبيق إجراءات تباعد إجتماعي صارمة ، وذلك باستحداث (بطاقة الحج الذكية )للسماح بوصول الحجاج دون تلامس بشري إلى المخيمات والفنادق ونقلهم في المناطق المقدسة .

والبطاقة أيضا ستساعد في تتبع أي حاج فُقد الإتصال به .

وبفضل الله تمت الشعيرة العظيمة بيسر وسهولة بشكل منظم شهد العالم ذلك من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة .

وفي مكة المكرمة ١٣ من ذي الحجة ١٤٤٢هـ الموافق ٢٣ من يوليو ٢٠٢١م أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نجاح الخطة التشغيلية لموسم حج ١٤٤٢هـ وانتهاء المرحلة الثالثة من تفريج حجاج بيت الله الحرام إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع وتمام المناسك وسط أجواء روحانية مفعمة بالأمن والإيمان ومنظومة خدمية متكاملة وفق المعايير الصحية العالمية كافة .

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور الشيخ عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس – حفظه الله -هو صاحب التوجيهات الرشيدة السليمة في ترتيب وتهيئة الأمور في الحرم المكي الشريف الذي هو مقصد حجاج بيت الله الحرام.من تسخير ( الروبورتات) والذكاء الإصطناعي في عملية التطهير والتعقيم وتوزيع مياه زمزم وإجابة السائلين في المسائل الشرعية.

ومما يتوج الحج الإستثنائي عدم تسجيل أي حالة وفيات أو إصابة بفيروس كورونا .

كل هذه الجهود تؤكد لنا جميعا أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين دورهما في العمل الاسلامي مستمر ، وسيظل مادامت المملكة العربية السعودية هي على عهد المؤسس الأول الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله .

هي مملكة الأفعال بعد الاقوال ، وهي في طريقها إلى تحقيق الآمال ، وفي الحج الاستثنائي لهذا العام ضرب رقما قياسيا كبيرا لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م .

بقلم الشيخ : نورالدين محمدطويل

إمام وخطيب المركز الثقافي الاسلامي بمدينة درانسي شمال باريس في فرنسا