أفغانستان وتداعيات الإنسحاب الأمريكي

قد لا تبدو أفغانستان دولة ذات أهمية فهي دولة حبيسه لا تملك منفذاً بحرياً وذات تضاريس وعره وليس لديها مقومات اقتصادية، الا أنها تملك موقعاً جيواستراتجي يربط شرق وجنوب وغرب ووسط آسيا ولذلك كانت هدفاً للقادة الفاتحين منذ أزمنة قديمة ولو نظرنا إلى ما بعد الإستعمار البريطاني أي منذ الإستقلال، نجد أن هذه الدولة خاضت حروباً كثيرة وأن قوى الإستقطاب العالمي كانت حاضرة في كل تلك الحروب، ففي عام 1979 غزى الإتحاد السوفييتي أفغانستان عقب فشل الإنقلاب الذي قاده في السنة التي تسبقها وكان الهدف آنذاك دعم حكومة كابول الإشتراكية التي يقودها بابراك كارمال، وفي العام التالي تم استيلاء كارمال على الحكم إلا أن الحرب لم تنته بل اشتعلت من جديد وبشكل متزايد بدعم الأمريكان وحلفائهم للمعارضة وامتدت الحرب قرابة 10 أعوام انتهت بإنسحاب السوفييت بشكل كامل من أفغانستان، وفي عام 1996 سيطرت حركة طالبان على الحكم في كابل وتبنت مواقف متشددة في حكم البلاد وأصبحت ملاذاً آمناً للإرهابيين وبيئة خصبة للمنظمات الإرهابية

وقبل 20 عاماً وبالتحديد في 7 اكتوبر من العام 2001 شنت الولايات المتحدة الأمريكية بالتحالف مع ما يقارب 40 دولة حرباً عسكرية على أفغانستان وكان ذلك عقب تفجيرات 11 سبتمبر من نفس العام حيث اتهم الرئيس الأمريكي آنذاك بوش الإبن تنظيم القاعدة بالتخطيط والتنفيذ للهجمات على برجي التجارة العالمية في نيو يورك وتعهد في خطابه الشهير بحماية الحرية ومحاربة الإرهاب المتمثل بتنظيم القاعدة الذي يتمركز في أفغانستان وطالبان الحاكمة في البلاد حينها وتم احتلال قوات التحالف للبلاد والإطاحة بحركة طالبان ثم أنشئت قوات حفظ السلام ضمن حلف الناتو وكانت مهمته حفظ الأمن في افغانستان عقب الغزو عام 2001 بالقوات الاجنبية التي يقودها حلف شمال الأطلسي، ولكن هذه المهمة انتهت رسميا في ديسمبر 2014

ومنذ ذلك الحين تصاعدت أنشطة حركة طالبان في البلاد وأصبحت تظهر بين فترات فتارةً بتفجير انتحاري وأخرى بهجوم مسلح على قاعدة أمريكية أو اطلاق نار على العسكريين في الجيش الأفغاني لتثبت وجودها ولتعزز موقفها في البلاد ولإيصال رسالة للأمريكيين أن حركة طالبان مرضت ولم تمت،إلا أن القوات الأمريكية تكبدت جراء تلك الحرب الطويلة خسائر بشرية قدرت ب٢٤٠٠ جندي على الأقل مع توقعات المحللين بأن تكون الأعداد أكثر من المعلن عنها، وأصبحت فواتير بقاء الجيش الأمريكي في افغانستان تشكل هاجساً لصناع القرار في البيت الأبيض حول تمديد بقاء الجيش في افغانستان حيث أشارت الدراسات التي أجريت حديثاً حول تكاليف الحرب منذ بدايتها الى مبالغ باهظة للغاية فقد بلغت ما يقارب 6400 مليار دولار منذ بداية الحرب حسب تقارير البنتاغون، اضافة الى وجود تحديات اقتصادية تحيط بها بما فيها المنافسة المستعره مع الصين وروسيا وتداعيات ازمة كرونا وتبني اساليب جديدة امحاربة الإرهاب، مما اضطر الرئيس بايدن الى إتخاذ قرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان دون النظر إلى مستقبل أفغانستان وما يخلفه انسحاب قوات جيشة من مواقعه الأمنية من تبعات ومخاطر

إلا أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان كان خطأً استراتيجياً في السياسة الأمريكية رغم أن حرب أفغانستان كانت أطول حرب تقودها الولايات المتحدة في تاريخها إلا أنها لم تفعل ما يضمن استقرار الدولة وعدم سقوطها بعد الإنسحاب في أيدي الجماعات المتطرفة وعودة البلاد لتكون ملاذاً آمناً للإرهابيين وبؤرة للتطرف، فخروج الجيش الأمريكي فجأة وبتسرع من أفغانستان بعد تواجده هذه الفترة الطويلة وبدون وضع خطط تكتيكية او استراتيجية أو لوجستية لخلفه الأفغاني والإكتفاء بمجرد اطلاق التطمينات للحكومة الأفغانية هي باعتبار عودة الأمور إلى نقطة الصفر التي كانت عليها أفغانستان قبل الحرب عام 2001 وكأن شيئاً لم يحدث ، ناهيك عن الخسائر البشرية والإقتصادية الهائلة التي ذهبت أدراج الرياح في ظل عدم تحقيق الأهداف المرجوة من الحرب وعدم تحقيق الأمن والحرية التي وضعها بوش هدفاً للحرب، وهو ما يبدو جلياً على الساحة الأفغانية، فالأنباء تؤكد سيطرة حركة طالبان على ما يزيد عن 80% من البلاد، أي أن الأمور ستعود كما كانت عليه قبل الحرب

في ظل هذه المعطيات وبعيداً عن تصريحات بايدن ووزير خارجيته بلينكن وما أظهرته وسائل الإعلام حول أن أسباب خروج الجيش الأمريكي هي عوامل اقتصادية وأساليب جديدة لمحاربة الإرهاب ومنافسة اقتصادية مع الصين ، فإنه من المؤكد أن هذا الإنسحاب سيعطي الضوء الأخضر لعودة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة لأنه سيكون بمثابة انتصار لهذه الجماعات وهزيمة للولايات المتحدة وسيمحوا كل ما تكبده الأمريكان من خسائر وما فعلته من انجازات كان اهمها قتل زعيم القاعدة اسامه بن لادن وتحييد خطر الإرهاب عن العالم بالتعاون مع حلفائها، وستحل الفوضى في الداخل الأفغاني وتتقاطع التحالفات كل حسب مصلحته بين روسيا وايران وتركيا التي انضمت الى المصطادين في الماء العكر وستكثر أوراق المساومات السياسية ويدفع ثمنها الشعب الأفغاني الذي عانى ويلات الحروب والفقر منذ أمد بعيد.

كتبه: سعيد ابوجلوي