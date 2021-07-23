سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج

الخليج – واس : رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1442 هـ.

جاء ذلك في برقية فيما يلي نصها:

سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

أتشرف بأن أرفع للنظر الكريم باسمي ونيابة عن كافة المشاركين في أعمال موسم الحج لهذا العام 1442هـ التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم باليُمن والبركات.

كما يشرفني أن أتقدم لمقام سموكم الكريم بالشكر والامتنان على ما قدمتموه من دعم لجميع الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن في ظل الرعاية الكريمة من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، والتي كان لها الأثر البالغ بفضل الله وتوفيقه في نجاح موسم حج هذا العام رغم الظروف الاستثنائية العصيبة بسبب استمرار جائحة فايروس كورونا وتحوراته على مستوى العالم.

سيدي.. تم بفضل الله ثم بدعم ومتابعة سموكم الكريم وضع كافة الخطط (الأمنية، والصحية، والوقائية، والتنظيمية، والخدمية) منذ وقت مبكر -أخذًا بالدروس المستفادة من موسم الحج الاستثنائي للعام الماضي 1441هـ، وتنفيذها بشكل تكاملي وباحترافية عالية من قبل رجال الأمن بالمشاركة مع إخوانهم منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية الأخرى وفق آلية دقيقة ومحكمة تضمنت إيضاح رحلة الحجاج بشكل شمولي، وإدارة حركتهم منذ وصولهم إلى مكة المكرمة، وخلال فترة إقامتهم بالمشاعر المقدسة، وأثناء تنقلاتهم وأدائهم لمناسكهم؛ وذلك بالاستفادة من التقنيات المتقدمة، وبما يضمن تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها لمواجهة الجائحة حيث لم يشهد حج هذا العام -ولله الحمد- ما يعكر صفو الحجيج، ولم تسجل أي حالات وبائية أو محجرية.

سيدي.. لقد كان موسم حج هذا العام الاستثنائي أنموذجًا لتطوير رحلة الحج باستخدام التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة، لتسير الخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030) بقيادة سموكم الكريم.

أسأل الله العلي القدير أن يحفظ وطننا ويديم علينا الأمن والرخاء في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- وسموكم الكريم، وأن يجزل لكم الأجر والمثوبة إنه سميع مجيب.. والله يحفظكم ويرعاكم.