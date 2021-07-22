’’ظهرت الآن يا حبايبى’’ bac onec dz نتائج شهادة البكالوريا 2021 الجزائر...

صرحت مصادر موثوق بها من داخل وزارة التعليم بالجزائر بان نتيجة طلاب صف البكالوريا قد قاربت علي الظهور حيث سيكون الاستعلام عنها الكترونيا من قبل رابط الوزارة.
باستخدام رقم التسجيل الخاص بالطالب حيث يسهل هذا النظام علي الطلبه الاطلاع علي درجاتهم كما انه يوفر لهم الوقت ويحميهم من التزاحم علي المدارس واعطاء فرصه كبيره لانتشار وباء كورونا حيث انه ينشأ بالتجمعات ، وتجدر لاشارة ان الطلاب هذه الايام يعيشون في حاله من القلق والتوتر بسبب انتظارهم لظهور النتيجة لانها سيترتب عليها اجتيازهم لهذا الصف الدراسي وانتقالهم للصف الدراسي التالي .
أكدت الوزارة أن نتائج البكالوريا الجزائر 2021 تتوفر اليوم، حيث شارك أكثر من سبع مئة وواحد وثلاثين ألف مترشح لإتمام امتحانات شهادة بكالوريا دورة جوان بكافة الولايات الجزائرية، وذلك متقسماً على أكثر من 2528 مركز وطني، يمثلون 545. 459 مترشحا متمدرسا، فيما وصل عدد المترشحين الأحرار 272.178 مترشحا، وسيمكنكم الاستعلام عن نتائج بكالوريا عبر www.bac.onec.dz 2021 .
للاستعلام عن نتائج البكالوريا الجزائر 2021 << أضغط هنا >>
للاستعلام عن نتائج البكالوريا الجزائر 2021 << أضغط هنا >>
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