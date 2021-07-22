ارتفاع عدد قتلى الاضطرابات في جنوب أفريقيا إلى 337

قالت وزيرة شؤون الرئاسة بالإنابة في جنوب أفريقيا خومبودزو نتشافيني اليوم الخميس إن الشرطة حدثت عدد قتلى الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرا إلى 337.

وكان عدد القتلى أمس الأربعاء 276 شخصا.

واندلعت الاضطرابات في صورة احتجاجات على سجن الرئيس السابق جاكوب زوما قبل أسبوعين في مسقط رأسه بإقليم كوازولو-ناتال.

ولم يتضح حتى الآن حجم الدمار والخسائر في الأرواح بعد الاضطرابات التي أذكاها الفقر ومشاعر عدم المساواة المترسخة منذ نحو ثلاثة عقود بعد انتهاء نظام الفصل العنصري عام 1994.