قالت وزيرة شؤون الرئاسة بالإنابة في جنوب أفريقيا خومبودزو نتشافيني اليوم الخميس إن الشرطة حدثت عدد قتلى الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرا إلى 337.
وكان عدد القتلى أمس الأربعاء 276 شخصا.
واندلعت الاضطرابات في صورة احتجاجات على سجن الرئيس السابق جاكوب زوما قبل أسبوعين في مسقط رأسه بإقليم كوازولو-ناتال.
ولم يتضح حتى الآن حجم الدمار والخسائر في الأرواح بعد الاضطرابات التي أذكاها الفقر ومشاعر عدم المساواة المترسخة منذ نحو ثلاثة عقود بعد انتهاء نظام الفصل العنصري عام 1994.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع عدد قتلى الاضطرابات في جنوب أفريقيا إلى 337 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.