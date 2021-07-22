خبراء: الملء الثاني لسد النهضة مخالف لاتفاقية المبادئ

قالت خبيرة الشؤون الإفريقية، الدكتورة نجلاء مرعي، إن إثيوبيا فشلت في استكمال عملية الملء الثاني لـ”سد النهضة”، وأخفقت في إقامة الممر الأوسط وخزنت 3 مليار متر مكعب من المياه بدلا من 13 مليار .

وأضافت أن عملية الملء الثاني للسد التي تمت بإرادة منفردة، تعبر عن تحدٍ سافر للإرادة الجماعية للمجتمع الدولي، مشيرة إلى أن ذلك يعكس إنعدام المسؤولية الإثيوبية واللامبالاة في الأضرار التي ستلحق بمصر والسودان.

وأكدت أن الملء الثاني لـ”سد النهضة” يخالف أيضا اتفاقية المبادئ الموقعة في عام 2015 خاصة في المبدأ الخامس والمتعلق بالتعاون في عملية الملء والتشغيل.

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي من أديس أبابا، أنور إبراهيم، إن التوصل إلى اتفاق نهائي وملزم بشأن “سد النهضة” لن يحل الأزمة مع دول المصب بشكل نهائي.

وأضاف إبراهيم،أن إثيوبيا لديها تحفظات متعددة ولن تقبل بأي تقاسم لمياه النيل، مؤكدا أن عملية الملء الثاني للسد لم تفشل، ولكن هناك تحديات تواجه إثيوبيا.

وقالت إثيوبيا أن عملية الملء الثاني للسد مرت بسلام، وأن دولتي المصب لم تتأثراخ خلال عملية الملء.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، إن أديس أبابا، لا تمانع توقيع اتفاق حول ملء سد النهضة لكن لايمكن أن نوقع اتفاقا نهائيا.

وأوضح المتحدث أن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن السد إيجابية، مؤكدا أن بلاده مع التنمية والشراكة التي دعا لها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، إن أديس أبابا، لا تمانع توقيع اتفاق حول ملء سد النهضة لكن لايمكن أن نوقع اتفاقا نهائيا.

جدير بالذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا إثيوبيا إلى إبرام اتفاق ملزم حول سد النهضة، لكي تتم التنمية لجميع الأطراف، مشددا أن أمن مصر المصري خط أحمر لا يمكن اجتيازه.