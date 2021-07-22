مقاتلو تيجراي يسيطرون علي الطرق المؤدية إلي أديس أبابا

قال مسؤول إثيوبي، اليوم الخميس إن الهجمات التي شنتها قوات تيجراي في منطقة عفار الإثيوبية أجبرت أكثر من 54 ألف شخص على ترك منازلهم.

ووفقا لرويترز، سيطر مقاتلوا تيجراي على ثلاث مقاطعات في عفار هذا الأسبوع، وفقًا للمتحدث الإقليمي باسم عفار أحمد كولويتا. وعفار ذات أهمية استراتيجية لأنها تؤدي إلي الطريق الرئيسي والسكك الحديدية الذي يؤدي إلي أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا.

ويريد مقاتلو تيجراي من الحكومة الإثيوبية قبول شروطهم قبل أن تبدأ المحادثات بشأن وقف إطلاق النار.

ولم يرد غيتاتشو رضا ، المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيجراي، على الفور على المطالب بالتعليق على الاتهامات.

وقال ديبرتسيون جبريمايكل زعيم جبهة تحرير شعب تيجراي لرويترز عبر هاتف يعمل بالأقمار الصناعية في وقت سابق، اليوم الخميس، إن قوات تيجراي موجودة في عفار وقال إنهم يعتزمون استهداف قوات من منطقة أمهرة المجاورة التي تقاتل نيابة عن الحكومة.

واندلعت الحرب في نوفمبر بين جبهة تحرير شعب تيجراي وجيش أبي أحمد. وبعد ثلاثة أسابيع، أعلنت الحكومة النصر عندما استولت على العاصمة الإقليمية ميكيلي، لكن جبهة تحرير مورو الإسلامية استمرت في القتال.

وفي نهاية يونيو، استعادت جبهة تحرير شعب تيجراي السيطرة على ميكيلي ومعظم الاقليم بعد أن سحبت الحكومة جنودها. منذ ذلك الحين، أعلنت المناطق التسع الأخرى في إثيوبيا أنها سترسل قوات لدعم الجيش ضد مقاتلي تيجراي.

وأثار الصراع انتقادات دولية لرئيس الوزراء أبي أحمد وقلق على استقرار ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.

وقال أليكسي محمد كبير مستشار الرئيس، لرويترز إن جيبوتي وجدت الوضع في إثيوبيا "مقلقا للغاية".

وقال جيتاشيو المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيجراي، لرويترز عبر هاتف يعمل بالاقمار الصناعية يوم الثلاثاء إن قوات تيجراي ستفعل كل ما يتطلبه الأمر لحمل الحكومة على قبول شروطها الخاصة بمفاوضات وقف إطلاق النار.

وتشمل هذه الانسحاب الكامل للقوات الحكومية وحلفائها من حدود تيجراي قبل الحرب واستعادة الخدمات مثل الكهرباء والاتصالات وخطوط النقل والخدمات المصرفية.

ويوم الأحد هاجم مسلحون قافلة شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي تابعة للأمم المتحدة وأوقفوا نقل المساعدات الغذائية إلى تيجراي.