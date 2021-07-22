الآن رابط نتائج شهادة البكالوريا الجزائر 2021 برقم التسجيل

نتائج بكالوريا الجزائر، الجميع يبحث ويتساءل عن موعد إعلان النتيجة الذي تأخر كثيرًا هذا العام، وهذا ما خلق حالة من الذعر والخوف الشديد من هذا التأخير ومن إعلان النتيجة، حيث أن امتحانات هذا العام كانت غير متوقعة فكانت صعبة جدًا غير معتادة بالمقارنة مع الأعوام السابقة، كما أن الوزارة وضحت أن النتيجة ستظهر قريبًا وستكون مبشرة جدًا لبعض الطلاب وعلى الجميع الإلتزام بالهدوء والصبر قليلًا.
يوفر لنا رابط كشف النقاط 2021 tharwa education gov dz الشهادة، حيث يمكنكم الآن بكل سهولة، بعد إجراء التسجيل السابق علي الموقع الإلكتروني، أن تقوموا بإجراء استظهار كشف نقاط الفصل الثاني بكل سهولة عبر موقع ثروة tharwa.
وكانت وزارة التربية قد أعلنت في وقت سابق أن تاريخ إعلان نتائج البكالوريا دورة جوان 2021 سيكون يوم الخميس 22 جويلية الجاري ابتداء من الساعة الرابعة عصرا.
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للاستعلام عن نتائج البكالوريا الجزائر 2021 << أضغط هنا >>
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