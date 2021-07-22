إغلاق مدرج بمطار دبي مؤقتا للتعامل مع تصادم طائرتين

أعلنت مؤسسة مطارات دبي، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن مدرجا في مطار دبي الدولي تم إغلاقه على نحو مؤقت، من أجل التعامل مع ”حادث بسيط“، دون أن يؤثر الأمر على العمليات، وذلك بعد ساعات من إعلان شركة طيران الخليج البحرينية، عن تعرض طائرة تابعة لها لحادث تصادم في المطار.

وقال متحدث باسم مطارات دبي في البيان الذي نشرت وكالة رويترز للأنباء مضمونه: ”أُغلق مدرج للطائرات على نحو مؤقت كي يتسنى التعامل مع حادث بسيط على وجه السرعة“.

وأضاف المتحدث أن الإغلاق الذي أعقب الحادث ”لم تتأثر به العمليات في مطار دبي الدولي، وأعيد فتح المدرج بعد ساعتين“.

وكانت وكالة أنباء البحرين الرسمية قد أشارت في وقت سابق اليوم الخميس إلى أن ذيل طائرة ركاب تابعة لشركة طيران الخليج، اصطدم بطائرة أخرى في مطار دبي الدولي.

وقالت الوكالة عبر موقعها الإلكتروني: ”أكدت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، تعرضها لحادث أرضي في مطار دبي الدولي، إثر تعرض ذيل إحدى الطائرات التابعة لها للاصطدام من قبل طائرة إحدى الناقلات الجوية“.

وأضافت الوكالة الحكومية دون أن تشير إلى أي إصابات أو أضرار: ”أفادت طيران الخليج أنها تعمل حالياً على ربط مسافري الرحلة التي تعرضت طائرتها للحادث بوجهاتهم النهائية“.

ولم تذكر الوكالة البحرينية هوية الطائرة الأخرى، لكن شركة فلاي دبي الإماراتية أكدت أن واحدة من طائراتها من طراز بوينج 737-800 تعرضت لحادث بسيط مع طائرة أخرى، وأشارت تقارير أولية إلى تضرر طرف الجناح.

وذكر متحدث باسم فلاي دبي، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز، أن الحادث ”لم يسفر عن إصابة أي من الركاب أو أفراد الطاقم“، مضيفا أن الركاب ”استخدموا رحلة لاحقة أقلعت بالفعل“.

ومطار دبي الدولي هو مركز عمليات طيران الإمارات، وواحد من أفضل عشرة مطارات في العالم وأسرعها نمواً، ويستقطب حاليا أكثر من 115 شركة طيران تغطي أكثر من 135 وجهة حول العالم.

وتبلغ قدرة مطار دبي الدولي الاستيعابية حوالي 90 مليون مسافر في السنة، كما يعد من أكثر المطارات في العالم استقبالا للمسافرين الدوليين، إلا أن حركة السفر عبره حاليا متأثرة بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم.