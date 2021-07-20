إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين .. تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرات الزيارة وتأشيرة الخروج والعودة آلياً دون مقابل في الدول التي يتم تعليق القدوم منها إلى 23 محرم القادم

الخليج – واس : إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 23 / 1 / 1443هـ الموافق 31 / 8 / 2021م.

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره معالي وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد – 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين – بإذن الله – وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأكدت الجوازات، أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالي:

أولاً: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 23 / 1 / 1443 هـ الموافق 31 / 8 / 2021م.

ثانيًا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 23 / 1 / 1443 هـ الموافق 31 / 8 / 2021م.

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