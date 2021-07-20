سمو نائب أمير منطقة الرياض يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك

الخليج – واس : رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، التهنئة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات.

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يحفظ هذا الوطن وأمنه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

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