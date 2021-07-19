العراق.. 8 قتلى و 24 مصابا في انفجار بمدينة الصدر

قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية مساء اليوم الاثنين، إن انفجارا هز مدينة الصدر أسفر عن سقوط 8 قتلى بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى أكثر من 24 مصابا.

وأكدت المصادر، أن الانفجار وقع في سوق ”الوحيلات“ بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، بينما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة.

بدورها، قالت خلية الإعلام الأمني (رسمية) إن ”اعتداء إرهابي بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع ضرب سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد، مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا بين شهيد وجريح وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً“.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية،: إن ”الانفجار أوقع عددا من المواطنين، حيث نقل 14 مصاباً على الأقل إلى المستشفيات“.

وأظهرت مشاهد مصورة، بثها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، زخماً هائلاً في السوق الذي تعرض للتفجير، وسط حالة من الهلع والخوف من قبل المارة، فيما حذر آخرون من احتمالية وجود عبوة ناسفة أخرى قد تنفجر.

ورجح النشطاء ارتفاع عدد الضحايا، بسبب قوة الانفجار، والأعداد الكبيرة الموجودة في السوق، خاصة وأنه تزامن مع حلول عيد الأضحى، حيث تكتظ عادة الأسواق بالمتسوقين.

وهذا الانفجار الثاني خلال شهر في مدينة الصدر، إذ أصيب 15 شخصاً، مطلع تموز/يوليو، إثر انفجار عبوة ناسفة في سوق مريدي، بمدينة الصدر.

كما شهدت المدينة ذاتها، في شهر نيسان/ أبريل، انفجار سيارة مفخخة أدت إلى سقوط أربعة قتلى و 16 جريحا، في سوق الأورفلي.

وأدى التفجير حينها أيضاً لاحتراق نحو 15 محلا تجاريا و8 سيارات.

ومدينة الصدر هي معقل أتباع رجل الدين مقتدى الصدر، وبحسب بيانات غير رسمية، فإن عدد سكانها يبلغ 3 ملايين شخص، وهي تعاني من انهيار أغلب البنى التحتية، واكتظاظ سكاني، وتتعرض بشكل متكرر إلى تفجيرات بعبوات ناسفة أو سيارات مفخخة.