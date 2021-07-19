السودان يرفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية بشأن سد النهضة

جددت وزارة الري السودانية، اليوم الإثنين، رفضها للإجراءات أحادية الجانب من قبل إثيوبيا فيما يخص ملء سد النهضة وسياسات فرض الأمر الواقع، وتجاهل المصالح المشروعة والمخاوف الجدية لشركائها في النهر.
وأكدت وزارة الري السودانية، في بيان لها، أن “البديل الأفضل للنهج الإثيوبي هو مواصلة التفاوض للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل يحافظ على مصالح كل الأطراف”.
وشددت على إيمانها بأن “الوقت لم يفت بعد، وأن التوصل للاتفاق المرجو، ضروري جداً وممكن ومتاح، إذا توفرت الإرادة السياسية”.
وأشارت الوزارة إلى أنها عكفت منذ أشهر على التحسب واتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية المناسبة للحد من الآثار السلبية الفعلية والمحتملة للملء آحادي الجانب للعام الثاني على التوالي، بكلفة اقتصادية واجتماعية باهظة.
وكانت السلطات الإثيوبية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن اكتمال ملء سد النهضة لهذا الموسم في إجراء أحادي الجانب للعام الثاني على التوالي.
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