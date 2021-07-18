الصحة السعودية: لا إصابات بفيروس كورونا بين حجاج بيت الله الحرام 

أكد الدكتور محمد عبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في رده على سؤال "اليوم السابع"، المتعلق بالحالة الصحية في صفوف حجاج بيت الله الحرام، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بين الحجاج حتى الآن.
وقال خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحج لعام 1442 هجريا، إنه يتم رصد ومتابعة الحجاج بصفة دورية بداية من الحج حتى الانتهاء منه، مضيفا: "نحرص على خلو الحجاج من أي وباء".
ونشرت وزارة الصحة السعودية، عدة نصائح توعوية وإرشادات صحية لحجاج بيت الله الحرام ، وناشدتهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد19 .
وركّزت الوزارة على أهمية لبس الكمامة والتباعد الجسدي وتجنب المصافحة وتعقيم اليدين وغسلهما، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.
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