ابها وضمك في السادسة والاهلي والاتحاد في السابعة والهلال والنصر في الثامنة

صحيفة الخليج الإلكترونية أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول ومواعيد مباريات الدور الأول من الموسم الرياضي المقبل 2021-2022م. ووفقاً لجدول الدوري فسوف تكون مواجهه الاهلي والاتحاد في الجولة السابعه بينما يلتقي الهلال والنصر في الجولة الثامنة في حين يلعب أبها وضمك في الجولة السادسة.

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