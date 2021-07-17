السفير المعلمي يشارك في اللقاء المشترك لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع أعضاء المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة

الخليج – واس : شارك معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، مساء أمس، في اللقاء المشترك لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، مع أعضاء المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومعالي وزير الخارجية التونسي عثمان الجارندي، لمناقشة آخر التطورات على الصعيد الدولي، وذلك بمقر الوفد الليبي في نيويورك.

كما أطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، السفراء أعضاء المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة على نتائج مشاركته في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة يوم أمس الأول حول الوضع في ليبيا.

حضر اللقاء من جانب وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيس اللجنة الرابعة المستشار وجدي محرم.

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