- 1/2
- 2/2
مدني الرياض يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية استمرار هطول الأمطار الرعدية على منطقة الرياض وتدني مستوى الرؤية بسبب الغبار والأتربة المثارة
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية – بمشيئة الله – على أجزاء من منطقة الرياض ( العاصمة الرياض ، الحريق ، الخرج ، الدلم ، الرين ، القويعية ، المزاحمية ، ضرما ) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول .
وأهابت المديرية بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المدني: يهيب الجميع توخي الحيطة لاحتمالية استمرار هطول الأمطار الرعدية على منطقة الرياض وتدني مستوى الرؤية بسبب الغبار والأتربة المثارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.