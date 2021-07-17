انخفاض أسعار الذهب
انخفضت أسعار الذهب بمقدار نصف في المائة، اليوم الجمعة، بعدما أكد الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، استمراره في سياساته النقدية المرنة، رغم مؤشرات على التعافي الاقتصادي وارتفاع التضخم.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بمقدار 6.63 دولار أو بنسبة 0.36 في المائة، ليتداول عند 1822.87 دولار للأوقية.
ونزل في العقود الأمريكية الآجلة 5.75 دولار أو بنسبة 0.32 في المائة، إلى 1823.25 دولار للأوقية.
لكن المعدن النفيس يتجه لتحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي، مع تواتر بيانات اقتصادية قوية، أذكت تقديرات بتشديد السياسات النقدية في وقت أقرب من المتوقع.
وعلى مدى الأيام الماضية، حد صعود الدولار من جاذبية الذهب، إذ يرفع الدولار القوي من كلفة اقتناء المعدن النفيس لحاملي العملات الأخرى.
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