شراحيلي ابهاوي لثلاث سنوات

جددت إدارة النادي عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم رياض شراحيلي لمدة ثلاث سنوات .

وقد شهدت مراسم التوقيع حضور مدير الإحتراف الأستاذ محمد أبو حثرة .

وجاء تجديد العقد رغبة الإدارة في المحافظة على لاعبيها المميزين متمنية أن يقدم اللاعب مع بقية زملاءه اللاعبين نتائج ومستويات تسعد عشاق زعيم الجنوب .

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