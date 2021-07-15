ظهرت بنجاح إعلان نتائج القبول الموحد ورابط الاستعلام عن قبول الجامعات للطلاب...

لقد زادت عمليات البحث المكثف في الساعات القليلة الماضية عن معرفة موعد الإعلان عن نتائج القبول الموحد بالجامعات والكليات السعودية، وذلك للتعرف على نتائج القبول الموحد للطالبات والطلبة للتقديمات الأخيرة الخاصة بالطالبات وخاصة بعد غلق عملية التسجيل فيها في يوم 8 من شهر ذو القعدة لهذا العام 1442، لذلك سوف نقدم لكم رابط نتائج القبول الموحد للطالبات لهذا العام 2021.

أشارت لجنة القبول الموحد أن إعلان نتائج القبول الموحد 1442-1443 الفرز الأول للطلاب سيكون اليوم الخميس الموافق الخامس عشر من يوليو الحالي والخامس لشهر ذي الحجة 1442، فيما أوضحت أن إعلان نتائج القبول الموحد للطالبات سيكون يوم السبت الموافق 07/ 12 / 1442، وسيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول للطلاب)الأحد 08 / 12 / 1442 هـ, وآخر موعد لتأكيد القبول للفرز النهائي للطالبات الجمعة 13/ 12 / 1442.

فيما سيكون موعد إعلان نتائج الفرز النهائي وبدء تأكيد القبول للطالبات من خلال البوابة الإلكترونية الصبح نيوز السبت 7 ذي الحجة، فيما سيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول للطلاب يوم الأحد 8 ذي الحجة، وآخر موعد لتأكيد القبول للفرز النهائي الجمعة 13 هجريا.

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