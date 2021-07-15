ظهرت الآن نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات 1442-1443 جامعات الرياض والحكومية والكليات...

نتائج القبول الموحد 1442-1443 ، ما زلنا نتابع معكم رصد أهم الأخبار عن إعلان نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات بجامعات الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث احتلت نتائج القبول الموحد 1442-1443 جامعة الرياض تريند المملكة السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، كما شهدت عدد كبير من عمليات البحث رغبة من جميع الطلاب والطالبات الحصول على رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد 1443.

وسيكون موعد إعلان نتائج القبول الموحد الفرز الأول، وبدء تأكيد القبول للطلاب عبر البوابة اليوم الخميس 5 ذي الحجة، ويمثل ذلك المرشحين للقبول بناء على المفاضلة حسب الرغبة الأولى.

كما ذكرت اللجنة الإشرافية الخاصة بالقبول الإلكتروني الموحد لكل من الطالبات في الجامعات الحكومية السعودية والكليات التقنية بالرياض بالإعلان عن تحديد موعد الفرز الأول لنتائج القبول الموحد والتي سوف تكون يوم الخميس الموافق 5 من شهر ذو الحجة وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

للاستعلام عن نتائج القبول الموحد 2021 للطلاب والطالبات << أضغط هنا >>