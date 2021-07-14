البرهان: الحوار هو الطريق الأوحد لمعالجة قضية سد النهضة 

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان على الدور الفعال للاتحاد الأوروبي في دعم الانتقال الديمقراطي في بلاده ومساندته في المحافل الدولية.
وأوضح البرهان ضرورة الاستمرار في هذا الدعم حتى يتجاوز السودان التحديات الداخلية والخارجية.
وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان لدى لقائه أنيتا ويبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الإفريقي، إن مكونات الحكومة تعمل في تناغم تام وتسعى لاستكمال هيكلة الدولة من أجل المضي قدما في الإصلاحات القانونية التي تتيح الحريات وترسخ للتسامح الديني، مؤكدا أن المكون العسكري ملتزم بدعم الانتقال الديمقراطي.
وأضاف أن الحكومة الانتقالية حريصة على الاستقرار التام في دول المحيط الإقليمي وتعمل على استقرار الأوضاع في إثيوبيا.
وشدد على أن الحوار هو الطريق الأوحد لمعالجة قضية سد النهضة، مشيرا إلى مبادرة رئيس الوزراء في هذا الخصوص.
من جانبها أشادت مبعوثة رئيس الاتحاد الأوربي بالجهود التي تبذلها حكومة الفترة الانتقالية في إرساء دعائم التحول الديمقراطي، مؤكدة حرص الاتحاد على الاستمرار في دعم السودان لمواجهة تحدياته الداخلية والخارجية.
كما استقبل عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني في مكتبه يوم الثلاثاء مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي والتي تم تعيبنها في 21 يونيو 2021 لتنسيق سياسات دول الاتحاد الأوروبي في دول منطقة القرن الإفريقي.
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