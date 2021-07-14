عاجل رابط نتائج التاسع 2021 سوريا حسب رقم الاكتتاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعيها الأدبي والعلمى والثانوية الشرعية والثانوية المهنية لعام 2021، المعروفة بـ«نتائج البكالوريا 2021»، حيث تم رفعها عبر موقع وزارة التربية السورية، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة رابط نتائج التاسع 2021 سوريا حسب رقم الاكتتاب.

عاجل إعلان وزارة التربية السورية نتائج تاسع سوريا اليوم، الأربعاء 14 من يوليو الرابعة من بعد ظهر اليوم صدور نتائج شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2021، ويمكنكم الاستعلام عن النتائج للتعليم الأساسي الآن من خلال الخطوات المرفقة إليكم.

حيث تم رفعها عبر موقع وزارة التربية السورية، وسنتعرف من خلال موضوعنا على رابط نتائج التاسع 2021 سوريا ويكون حسب رقم الاكتتاب للطالب.

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