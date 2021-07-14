moed.gov.sy الناجح يرفع ايده رابط نتائج التاسع 2021 سوريا حسب الاسم ورقم...

سأل الكثير من الطلاب علي موعد صدور نتائج التاسع عبر موقع وزارة التربية السورية 2021. فكان رد الوزارة عبر مصادرها الرسمية أن عمليات التصحيح ما زالت قائمة لدفاتر التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، وسيمكنكم الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2021 سوريا حسب الاسم الثلاثي ورقم الاكتتاب هذا الأسبوع. وذلك عن طريق رابط موقع نتائج تاسع ٢٠٢١ بالاسم moed.gov.sy المرفقة إليكم.

و من أجل أن تكون المواعيد التي نتحدث عنها في منتهى الدقة فإن الوزير قد قام بالإعلان عن المواعيد التي يتم فيها ظهور هذا الأمر، حيث في خلال أيام قصيرة سوف تكون النتيجة متوفرة لدى العديد من الطلاب و سوف يشعر وقتها الطلاب بالمزيد من السعادة و الفرحة من أجل هذا الأمر.

توجد الان في سوريا حالة من القلق بين أولياء الأمور والطلاب يترقبون بشده اعلان وزاره التربيه السوريه نتائج التاسع 2021 سوريا حيث يريد الطلاب الاطمئنان على نتيجة أبنائهم ويمكن لجميع الطلبة والطالبات ان يقوموا بالحصول على نتائج الاعداديه سواء التعليم الاساسي الاعداديه الشرعيه عن طريق موقع وزاره التربيه السوريه والتطبيق التي اعلنت عنها الوزاره والذي يمكن ان يقوم الطالب تنزيله على اي نوع من تليفونات الاندرويد حيث يتم الاستعلام عن نتيجه بالاسم او رقم الاكتتاب كانك التقدم لاداء امتحانات التاسع سوريا اكثر من 283 الف طالب في كافه الاقسام.

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