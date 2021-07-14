ما بين المملكة والسلطنة والعلاقات الخليجية الراسخة

في خضم النزاعات السياسية واضطراب الأقاليم وتوتر العلاقات الدولية بين معظم الدول ؛ مازالت دول الخليج تحظى بعلاقات أخوية مشتركة وراسخة لم تكن حديثة عهد بل هي علاقات ممتدة منذ عقود وفي سياق تأكيد نمو وازدهار هذه العلاقات تأتي زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان للمملكة العربية السعودية كأول زيارة رسمية خارجية له بناءً على دعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، والتي تشبه أول زيارة لسلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد في عهد الملك فيصل – رحمهما الله – في عام 1971 .

وتأتي هذه الزيارة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الشقيقتين والتي بدأت بتوقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني الذي يطمح الى الارتقاء بمستوى العلاقات بين الدولتين الشقيقتين والذي يهدف إلى توطيد أوجه التعاون في عدة مجالات في سبيل تلبية تطلعات الشعبين الشقيقين ومن منطلق حرص القيادتين على تحقيق النمو والاستقرار والتطور للبلدين ، وفي أعقاب توقيع هذه المذكرة أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي على أن مجلس الأعمال السعودي العماني سيساهم في ترجمة الفرص الاستثمارية إلى شراكات ملموسة وذلك من منطلق تحقيق الدعم المتبادل الذي سيسهم في تحقيق البلدين لرؤيتهم الطموحة ، وهي رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040 ، كما علق وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي على أن المجلس يعزز الفرص التجارية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية ومن أهم مكتسبات ذلك استكمال المنفذ البري الرابط بين المملكة وعمان بمسافة تتجاوز 680 كيلو متر ، كما أكد الجانب العماني على دعم سلطنة عمان للمبادرة الشرق الاوسط الأخضر التي تقودها المملكة للحفاظ على البيئة وتنمية الغطاء النباتي .

كتبه

راكان عازب