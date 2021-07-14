الدفاع السعودية تعلن عن انفجار عرضي لمخلفات ذخائر غير صالحة

أفادت وسائل إعلام سعودية، صباح اليوم الأربعاء، عن حصول انفجار عرضي لمخلفات ذخائر غير صالحة خارج مدينة الخرج.
ونقلت وكالة "الإخبارية" تصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، الذي أعلن عن وقوع انفجار عرضي بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج، والمخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام.
وقال العميد المالكي إن "الانفجار الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر، ويجري متابعة الحادث العرضي".
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