(كمران) تدشن منتجها الجديد من سجائر (نانو سايز)دشنت شركة كمران للصناعة والاستثمار اليوم بصنعاء، منتجها الجديد من سجائر كمران "نانو سايز" الذي تم تصنيعه وفق أحدث تكنولوجيا صناعة السجائر في العالم.

وفي التدشين أشار عضو المجلس السياسي الأعلى جابر الوهباني إلى أن شركة كمران أثبتت ريادتها خلال المراحل الماضية.. لافتا إلى أن منتجات هذه الشركة أصبحت المسيطرة على السوق المحلية بعد أن كانت الأصناف المستوردة هي الطاغية.

وأشار عضو السياسي الأعلى، إلى أن شركة كمران أصبحت رافدا أساسيا للاستثمار والتنمية في اليمن.

ولفت، إلى أهمية أن يكون لهذه الشركة الرائدة دور أكبر في التنمية المستدامة والمشاريع الخيرية.

من جانبه بارك وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة، لشركة كمران تدشين منتجها الجديد ..داعيا كوادر الشركة إلى مضاعفة الجهود والعمل كفريق واحد لتحقيق المزيد من الإنجازات والتطوير والتحديث لمنتجات الشركة.

وحث الوكلاء على إعطاء المنتج الوطني مساحة أكبر في التسويق بدلا من المنتجات المهربة.

وأكد الوزير الدرة، دعم وزارة الصناعة لعودة جميع المصانع المحلية التي توقفت عن العمل .. لافتا إلى أنه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن إلا أن الوزارة تلقت خمسة طلبات لإنشاء مصانع في المنطقة الصناعية بالحديدة.

بدوره أشار رئيس مجلس إدارة شركة كمران محمد الدولة، إلى أن أساس العمل التجاري يتمثل في المنافسة لتحقيق الرضى لدى المستهلك وذلك باتباع سياسات صارمة تبدأ بتوفير المواد الخام من أفضل الشركات العالمية وتنتهي برقابة الإنتاج وضبط الجودة وهذا ما مكن شركة كمران من الصدارة في صناعة السجائر في اليمن.

ولفت إلى أنه بالرغم من الصعوبات التي واجهت الشركة خلال الفترة الماضية إلا أنها استعادت نشاطها من جديد لتعود إلى مجال الأعمال واستعادة ما فقدته من نشاطها.

واعتبر مصنع كمران فرع الأردن، أحد الاستثمارات الخارجية للشركة الذي مكنها من الوصول إلى الأسواق الإقليمية.. مبينا أن إنزال صنف نانو سايز يأتي تلبية لحاجات ورغبات المستهلك المحلي وتماشيا مع التوجه العالمي للتحول الاستهلاكي من أصناف الكنج سايز إلى النانو سايز.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار مدير القطاع التجاري عبد الحكيم خالد إلى أنه رغم الصعوبات التي واجهت الشركة خلال الفترة الماضية إلا أنها تمكنت برعاية الجهات المعنية وجهود كوادرها من استعادة نشاطها والعودة إلى مجال الأعمال.. لافتا إلى أن الصنف الجديد تم إنتاجه في مصنع الشركة بالأردن باستخدام أحدث تكنولوجيا صناعة السجائر.

