أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، تسجيل 878 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 146960 والوفيات إلى 3851.
وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى زيادة في الوفيات والإصابات، مقارنة مع أمس الأحد الذي سجلت فيه 786 إصابة و12 وفاة بالفيروس.
وحسب بيان وزارة الصحة، فقد تماثل 580 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة، بينما يوجد 36 مريضا في وحدات العناية المركزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزائر تسجل نحو 900 إصابة و15 وفاة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.