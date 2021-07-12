دوت الخليج -

تراجع الدولار الأمريكي

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأمريكية العالمية اليوم الإثنين، مقابل سلة من العملات العالمية ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي، مبتعدًا عن أعلى مستوى في 3 أشهر. تراجع الدولار الأمريكيتراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأمريكية العالمية اليوم الإثنين، مقابل سلة من العملات العالمية ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي، مبتعدًا عن أعلى مستوى في 3 أشهر. وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الاقتصادية، يأتي هذا التراجع مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح بالإضافة إلى تباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح. وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة إلى مستوى 92.25 نقطة، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 92.36 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.54 نقطة.

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