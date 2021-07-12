ولي العهد السعودي وسلطان عمان يشاهدان نهائي يورو 2020

انتشرت عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسلطان عمان هيثم بن طارق، وهما يشاهدان نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية ”يورو 2020“التي لعبت مساء أمس بين انجلترا وإيطاليا في ملعب ويبملي بلندن.

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