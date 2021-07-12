فلسطين: من لا يدين جرائم الاحتلال لا مصداقية لحديثه عن حقوق الإنسان

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية،اليوم الاثنين، إن الدول التي لا تنتقد وتدين جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه لا مصداقية لحديثها عن حقوق الانسان.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها: أن سلطات الاحتلال تستغل حالة الخمول وعدم الاكتراث التي تُهيمن على المجتمع الدولي، بما فيها الدول التي تتغنّى بحقوق الانسان، وتنشد حرصها على تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ومبدأ الأرض مقابل السلام، في وقت تتغاضى فيه عن جرائم الاحتلال، وانتهاكاته وإجراءاته اليومية، وتحجم عن توجيه أي انتقاد أو إدانة لتلك الجرائم والانتهاكات.

وأشارت إلى حرب الإبادة والتشريد والتنكيل التي يشنها الاحتلال وميليشيات المستوطنين بشكل يومي ضد جميع أشكال الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج).

وأكدت أن إمعان الاحتلال ومستوطنيه في اعتداءاتهم على المواطنين وأراضيهم في قرية جالود جنوب نابلس، أو في بلدة بروقين في سلفيت، أو في منطقة واد الحصين ومسافر يطا بمدينة الخليل، أو منطقة عين المالح في الأغوار، أو في أراضي المخرور في بت جالا، يأتي ضمن المحاولات الهادفة إلى ابتلاع المزيد من الأرض، في مسعى لترسيم خارطة مصالحه في الأرض الفلسطينية من جانب واحد.