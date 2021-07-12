ولي العهد السعودي وسلطان عمان يشاهدان نهائي ”يورو 2020”

أظهرت صورة جرى تداولها على نطاق واسع، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسلطان عمان هيثم بن طارق، وهما يشاهدان نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية ”يورو 2020“.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، التقط الصورة المصور الملكي بندر الجلعود.

ونشر الجلعود الصورة على حسابه في ”تويتر“ معلقا عليها بالقول: ”سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والسلطان هيثم بن طارق خلال متابعتهما في نيوم مساء اليوم نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2020 بين إيطاليا وإنجلترا“.

وانتهت المباراة التي جرت مساء أمس الأحد، بفوز المنتخب الإيطالي على نظيره الإنجليزي، بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبدأ سلطان عمان، الأحد، زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تستغرق يومين، هي الأولى له منذ توليه مقاليد الحكم في السلطنة العام الماضي.

وقالت وكالة الأنباء العمانية في تغريدة على تويتر، إن السلطان هيثم بن طارق ”وصل إلى مطار خليج نيوم بالمملكة العربية السعودية في زيارة دولة إلى المملكة تستغرق يومين“.

وجاءت زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وكان في استقباله في المطار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وصحب الأمير محمد بن سلمان، أمس الأحد، السلطان هيثم بن طارق، في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي، الذي يعرض أحدث التطورات، وآخر المستجدات الخاصة بمشروع نيوم وقطاعاته.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اطلع بن طارق خلال جولته بالمعرض على مستجدات المشاريع الكبرى الأخرى، وهي: العلا، والقدية، وآمالا، والبحر الأحمر.

واستقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز، السلطان هيثم بن طارق في قصر نيوم، حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها ”استعراض العلاقات، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات“، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ووفق وكالة ”واس“، فقد قدم الملك سلمان لسلطان عمان ”قلادة الملك عبدالعزيز“، في حين قلد السلطان هيثم بن طارق العاهل السعودي ”وسام آل سعيد“ الذي يعد أرفع الأوسمة العمانية.

وجرى تبادل الأوسمة بين الملك سلمان والسلطان هيثم، بحضور الأمير محمد بن سلمان، على هامش توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العماني، التي وقعها وزيرا خارجية البلدين.