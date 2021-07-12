السودان يبحث اتفاقية إنشاء مركز لوجستي روسي على ساحل البحر الأحمر

قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إن السودان يدرس اتفاقية إنشاء مركز لوجستي روسي على ساحل السودان في البحر الأحمر.

وأضافت المهدي في تصريحات لوكالة “سبوتنيك الروسية”، اليوم الإثنين، أن “مركز الدعم اللوجستي هو جزء من اتفاقيات وقع عليها المجلس العسكري في العام 2019 ولكن لم تتم المصادقة عليها بعد”.

وأوضحت أن المصادقة على أي اتفاقية دولية تشترط المرور عبر المجلس التشريعي، وتتم ممارسة هذا الدور عن طريق إجازة الاتفاقية بواسطة المجلسين معا: المجلس السيادي ومجلس الوزراء”، نظرًا لغياب المجلس حاليا.

وبسؤالها عن مستقبل الشركات الروسية في السودان، أكدت المهدي أن “الشركات الروسية ستستمر في عملها في المجالات التي تعمل فيها”.

وأشارت إلى الترويج لاستقدام المزيد من الشركات والبنوك والاستثمارات الروسية للسودان، لأن ذلك يؤسس لمصالح مشتركة بين البلدين”.