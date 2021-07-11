كم هي جميلة ومؤلمة أيضاً

عندما تعشق شخص ما فإنك ستكون حتماً أمام خيار واحد فقط إلا وهو التعلق بذلك الشخص حد الجنون، ستقوم بحركات لا إراديه وسيقابلك بالغضب تاره وبالضحك تارة أخرى وبالتجاهل في بعض المرات، قلة قليلة تعرف معنى العشق وكثيرُ من البشر لا يعرفون معناه وإن عرفوه فلا يتجاوز العيش برفاهية وقضاء وقت ممتع مع العاشق بعيداً عن الأنظار، العشق حالة جنون تصيب الشخص قد تتطور وتصبح مرضاً وقد تكون باقية في حدودها المعقولة، لنقف قليلاً في حدود العلم لنرى ماهو العشق بشكلِ دقيق “العشق عبارة عن غريزة قوية من دون عقل والعشق كيميائياً : يكون بإفراز الجسم لهرمون الأوكسيتوسين المسؤول عن الروابط الاجتماعية والمسمى بهرمون الحب فيتفاعل مع بقية الهرمونات العشق ادبياً هو مرحلة من مراحل الحبّ المتقدّمة فالحبّ يمرّ بعدّة مراحل وهي: الهوى، ثمّ الصبوة، ثمّ الشغف، ثمّ الوجد، ثمّ الكلف لنصل إلى العشق وهو المرحلة الأخيرة والحساسة في تاريخ اي إنسان..

يقول الشاعرالأحوص الأنصاري :

ما عالج الناس مثل الحب من سقم

ولابرى مثله عظماً ولا جسدا

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مايلبث الحب أن تبدو شواهده

من المحب وإن لم يبده أبدا

وقالت العرب أيضاً من لم ينحل جسمه ويطيل سقمه ويزداد سهره فليس بعاشق ومن لم يعشق فطبعه وقلبه فاسد وهذه من عندي والله أعلم..

العشق جميل لكنه مؤلم وهي “العاشقة”في الحقيقة جميلة ومؤلمة و مع ذلك حياة أخرى فالعاشق يقول لمن يلومه خصوصاً معشوقته التي تلومه في احايين كثيرة لو رائك المتنبي وهو يموت لنظم معلقةً لا تُنسى فهل بعد هذه الكلمات جنون.

كتبه:

رياض عبدالله الزهراني