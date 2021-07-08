السعودية تسجل 1257 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا 

سجلت السعودية، اليوم الخميس، 1257 إصابة جديدة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1257، مقابل 1207 الأربعاء، لتصل حصيلتها الكلية في المملكة إلى 497773 حالة، بينها 11713 نشطة، و1385 حرجة.

وتم رصد العدد الأكبر من الإصابات الجديدة في منطقة الرياض، حيث بلغ فيها هذا المؤشر 319 حالة، لتأتي بعدها المنطقة الشرقية بـ277 ، ومن ثم منطقة مكة المكرمة بـ252.

وأفادت وزارة الصحة برصد 12 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 14 في إحصائية الأربعاء، مضيفة أن الحصيلة الكلية لضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 7933 متوفيا.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 478127 شخصا، بعد تسجيل 1484 حالة شفاء جديدة.