قال رئيس الوفد السوري إلى الاجتماع الدولي في العاصمة الكازاخستانية نورسلطان، إن "مواصلة التركي دعم التنظيمات الإرهابية في سوريا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وتفاهمات أستانا".
دمشق تتهم تركيا والولايات المتحدة بنهب الثروات السورية وإطالة أمد الأزمة"دول أستانا" تؤكد التزامها بسيادة سوريا وتتعهد بمكافحة الإرهاب والمخططات الانفصالية في أراضيها
وأكد رئيس الوفد السوري، أيمن سوسان، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن بعض الدول لا تزال تتجاهل إرادة السوريين وتواصل ممارساتها العدوانية، في إشارة إلى الجانب التركي.
وقال سوسان إن "الاحتلال الأمريكي والتركي لأجزاء من الأراضي السورية يمثل أهم أسباب إطالة أمد الأزمة في سورية، والاحتلالان يواصلان نهب الثروات السورية".
وأضاف إن "الحملة المسعورة الخاصة بالوضع الإنساني في سورية تمثل أبشع أشكال النفاق، ويتجاهل أصحابها أنهم السبب الأساسي في معاناة السوريين جراء دعمهم للإرهاب".
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