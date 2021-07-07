لبنان يلزم الوافدين من الإمارات و7 دول إفريقية بالحجر الفندقي 4 أيام 

أوصت لجنة متابعة تدابير الوقائية من فيروس كورونا في لبنان، اليوم الأربعاء، بإلزام الوافدين من بعض الدول إلى لبنان، الحجر الفندقي 4 أيام باستثناء من تلقى اللقاح.

وطلبت اللجنة بأن تلزم وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني، القادمين من الإمارات، زامبيا، ليبيريا، إثيوبيا، سيراليون، ملاوي، كينيا، وغامبيا بالحجز الفندقي لمدة 3 ليال/4 أيام على نفقتهم الخاصة.

كما أوصت اللجنة، وزارة الداخلية والبلديات بتحديد مستقبل واحد لكل وافد في المطار، وأوصت وزارة الداخلية والصحة والصليب الأحمر اللبناني بإنشاء خلية عمل لترصد الحالات المستجدة والمتعلقة بالمتحورات المستجدة.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان إلى 545,965 بينما تم تسجيل 7,865 حالة وفاة، وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا في دول العالم.