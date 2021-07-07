استقرار أسعار الذهب

استقرار أسعار الذهبسجلت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم بالقرب من مستوى 1800 دولار أمريكياً للأوقية (الأونصة)، وذلك بدعم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1797.84 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 17 يونيو عند 1814.78 دولار أمس الثلاثاء.

كما شهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب صعودا بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1799 دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، واستقرت الفضة عند 26.15 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2787.67 دولار، وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1086.38 دولار.