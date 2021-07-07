وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تواصل أعمالها التطويرية

واصلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة تطوير أعمالها في المسجد النبوي, مع محافظتها على الشكل الجمالي والهندسي, ومن ضمن أعمالها التطويرية استبدال الفاصل القماشي الذي يفصل منطقة الحرم القديم عن الحصوات, بدواليب نحاسية مذهبة جديدة لإضفاء لمسة جمالية وللمحافظة على الهوية البصرية للمسجد .
وتُعنى إدارة شؤون المصاحف في الوكالة بنظافة وصيانة الدواليب بشكل يومي, حيث وفرت 1504 مصاحف للدواليب الجديدة,و 192 مصحفاً بخط النسخ باللغة الأوردية, و96 مصحفاً جوامعياً كبيراً, بالإضافة لثلاثين كتابا للتفسير الميسر من طباعة مجمع الملك.
يذكر أن وجود الدواليب النحاسية الفاصلة, يعد جزءاً من إجراءات التنظيم المتبع بالمسجد لخدمة قاصديه.
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