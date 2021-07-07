مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، تحت حماية من شرطة الاحتلال.
وأفاد مقدسيون بأن عشرات المستوطنين بينهم الحاخام المتطرف “يهودا غليك” اقتحموا باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية، منتهكين حرمة المكان المقدس.
ورصدت تقارير فلسطينية اقتحام 1741 مستوطنا بحماية شرطة الاحتلال المسجد الأقصى المبارك خلال الشهر المنصرم.
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