سعر الذهب يخترق حاجز الـ1800 دولار

سعر الذهب يخترق حاجز الـ1800 دولاراخترقت أسعار الذهب حاجز الـ1800 دولار في تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، مع تراجع عوائد السندات الأمريكية وانتظار المستثمرين محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي ليونيو لتقييم آفاق أسعار الفائدة.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1795.00 دولارا للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 17 يونيو عند 1814.78 دولار.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة لتسجل عند التسوية 1794.20 دولار.

وسجلت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية أدنى مستوى في أسبوعين، وهو ما يعزز جاذبية المعدن النفيس.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.3 في المائة 26.11 دولار للأوقية بعد أن قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ 17 يونيو عند 26.76 دولار.

كما انخفض البلاتين 1 في المائة إلى 1086.30 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم 0.6 في المائة إلى 2796.90 دولار.