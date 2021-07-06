قائد قوات تيجراى: لدينا 8 آلاف أسير من القوات الإثيوبية

قال قائد قوات تيجراي، إن الحكومة الإثيوبية لا تستطيع الفوز في الحرب، مهددا المسؤولين الاثيوبين قائلا: "إذا لم يتم حل الأزمة سياسيا سيتم حلها عسكريا".. الحرب ستستمر إذا لم يقبل الرئيس الإثيوبي الهزيمة".

وأضاف قائد قوات تيجراي، فى تصريحات نقلتها قناة العربية:" لدينا 8 آلاف أسير من القوات الإثيوبية".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى ضمان الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية والوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى جميع الأراضى فى إقليم تيجراى بإثيوبيا، مؤكداً أهمية وقف إطلاق نار حقيقي يمهد الطريق لحوار قادر على تحقيق حل سياسي في الإقليم.

وأعرب جوتيريس - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - عن قلقه العميق إزاء الوضع الحالي في تيجراي، محذرا من أن وجود قوات أجنبية عامل يفاقم المواجهة.. وقال "إن تدمير البنية التحتية المدنية أمر غير مقبول على الإطلاق".

ومن جانبها، أكدت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، أن التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار لن يسهل فقط تقديم المساعدات، بل سيكون أيضا نقطة انطلاق للجهود السياسية اللازمة لرسم طريق للخروج من الأزمة.