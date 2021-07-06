تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية والتنموية في المشاعر المقدسة للاستفادة منها خلال...

نفذت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلة بذراعها التنفيذي شركة "كدانة" للتنمية والتطوير, عدة مشاريع تطويرية وتنموية كحلول سريعة للاستفاده منها وتشغيلها في موسم الحج بمشيئة الله, وذلك في إطار حرص الهيئة وضمن نطاقها المكاني وريادتها الاستثمارية لإدارة الأصول والمنشآت والخدمات على تطوير المشاعر المقدسة.

وتمثلت المشروعات في تنفيذ مخيم نموذجي على مساحة 3800م2 ويشتمل على مخيم ومطبخ إعاشة ودورات مياه، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص متضمناً تطوير دورات المياه ومطبخ مركزي يحاكي الهوية التطويرية وبمعايير عالية واستدامة, كذلك إنشاء (7) مجمعات دورات مياه نموذجية بمشعر منى من خلال أحدث التقنيات الإنشائية مسبقة التجهيز وبأعلى معايير الجودة والاستدامة وبما يلبي حاجة ضيوف الرحمن وضمن إطار الاستخدام الأمثل لموسم الحج وحسب معايير ومواصفات السلامة والوقاية.

وأشارت "كدانة" إلى أن نسبة استخدام من (20-30) حاجا لكل دورة مياه للاستهلاك العالي، وتعد هذه الحزمة الثالثة عشرة من المرحلة الأولى المحددة بناءاً على عدة معايير من ضمنها تقييم دورات المياه بالمشاعر المقدسة والجاهزية للبنية التحتية والأخذ كثافات الحجاج.

يأتي ذلك حرصاً من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثله في شركة كدانة المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة لإنفاذ توجهات المملكة في إعمار المشاعر المقدسة التي عهدت على تسخير الطاقات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، ولما تصبو له برؤية طموحة لتطوير المشاعر المقدسة بحلة تنموية مستدامة وبيئة جاذبة لرحلة ميسرة وتجربة ثرية مفعمة بروح الضيافة.