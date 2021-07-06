الاحتلال يمنع رفع الاذان 46 وقتا بالحرم الإبراهيمي الشهر الماضي

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان 46 وقتا بالحرم الإبراهيمي الشهر الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء “أن الاحتلال واصل مساعيه للسيطرة عليه والتدخل بشؤونه، وحدد عدة أيام من الأسبوع لعمل موظفي الإطفاء بالمسجد الإبراهيمي ما يعيق ويعرقل العمل وانجازه بمدته”.

وكان الاحتلال منع عمل اللجان المختصة في وقت سابق من تصليح السماعات الخارجية للمسجد، لكن موظفي الأوقاف استطاعوا إرغام الاحتلال على تصليحها وإعادتها كما كانت.

ولفتت الأوقاف إلى أن المسجد الاقصى شهد خلال شهر حزيران الماضي 22 اقتحاما من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه، وعلى رأسهم غلاة التطرف امثال “غليك” و”بن غفير” ومارسوا صلواتهم التلمودية وتلقيهم شروحات حول الهيكل المزعوم،

وقالت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، إن ما تسمى منظمة (نساء لأجل المعبد) المنضوية تحت ما يسمى “اتحاد منظمات المعبد” وضعت لافتة عند مدخل جسر باب المغاربة، في محاولة لتغيير اسم الباب إلى (باب هليل).

ونشطت ما تسمى جماعات الهيكل في دعواتها وتحريضها على المسجد الأقصى وأهله، ردا على إلغاء “مسيرة الأعلام” في مدينة القدس المحتلة، ووضعت كل ثقلها لفرض الاقتحامات بشكل أوسع والمضي في خطة تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا.

ورصد التقرير حملة التحريض التي شنها الاحتلال ضد المسجد الأقصى والمصلين وخاصة المرابطين، متخذا بذلك سلسلة إجراءات عقابية منها الاعتقال والإبعاد، ومواصلة حصار المسجد الاقصى وسياسة التفتيش والارجاع، والحواجز المنتشرة بكل مكان.

وأشاد وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، بصمود المقدسيين وأهلنا بالخليل وسائر ارجاء الوطن، وتصديهم للهجمة الشرسة على مقدساتنا وأرضنا وابناء شعبنا، مؤكد أن المسجد الأقصى والإبراهيمي مسجدان إسلاميان خالصين ولا دخل للاحتلال بهما.

وقال: إن سياسة التهويد والابعاد والاعتقال التي ينتهجها الاحتلال، ومجزرة المنازل، ومحاولاته المحمومة للسيطرة على حي الشيخ جراح وسلوان، لن تفلح بفعل الصمود الاسطوري لأبناء شعبنا، وأن غلاة التطرف ومنظماتهم لن تفلح بكسر عزيمة اهلنا.