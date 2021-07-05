الدبيبة: وزارة الدفاع ستشهد تغييرات وسنعين وكيلين لها من لجنة ”5+5” 

أكد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة أن حكومته ستجري تغييرات في وزارة الدفاع، وأن الموضوع تمت مناقشة مع لجنة "5+5".
وقال أمام مجلس النواب: "قريبا جدا سيتم تعيين وزير جديد للدفاع".
وأضاف: "الحكومة الليبية تعمل على اختيار وكيلين لوزارة الدفاع من أعضاء لجنة (5+5)".
وعلق مجلس النواب الليبي جلسته إلى الغد في ظل تباين المواقف حول الكثير من القضايا المطروحة عليه خاصة المتعلقة بالميزانية العامة للبلاد.
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