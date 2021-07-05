”رويترز” : أبو ظبي تلغي عقدا لمبنى بمطارها بقيمة 3 مليارات دولار 

نقلت "رويترز" عن أربعة مصادر أن مشغل مطار أبو ظبي الدولي ألغى عقدا خاصا بتشييد مبنى بمطار الغمارة الرئيس بقيمة تعادل 2.94 مليار دولار.

وأوضحت الوكالة أن العقد الملغى مبرم في عام 2012 مع كونسورتيوم يضم "أرابتك القابضة ومقرها الإمارات وشركة اتحاد المقاولين التي مقرها أثينا وتاف إنشاءات التركية"، وذلك لتشييد المبني الأوسط بمطار أبوظبي الدولي.

وكشف أحد المصادر التي استندت إليها "رويترز" أن شركة أبوظبي للمطارات ألغت العقد بعد أن تجاوزت مجموعة الشركات تكلفة بناء المشروع.