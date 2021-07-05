الإمارات تمنح ”الإقامة الذهبية” لأوائل الثانوية العامة وأسرهم من المقيمين

أعلنت الحكومة الإماراتية، منح تأشيرة الإقامة طويلة الأمد "الإقامة الذهبية"، لعشر سنوات، لأوائل الثانوية العامة وأسرهم من المقيمين في مختلف المسارات.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، فإن هذا الإجراء يأتي "تقديرا لجهود الطلبة المتفوقين وأسرهم، وفي إطار توجه حكومة الإمارات لخلق بيئة جاذبة ومشجعة للموهوبين، واستقطاب أصحاب العقول والمواهب الاستثنائية، ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية في دولة الإمارات، على أن يتم تقديم طلبات الحصول على الإقامة الذهبية من خلال مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي".

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم منح "الإقامة الذهبية" للمتفوقين من الطلبة الحاصلين على تقدير امتياز، أو ما يمثل معدل 95% على الأقل في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، من المدارس الحكومية أو الخاصة، إلى جانب طالب الجامعة من داخل الدولة أو خارجها، الحاصل على معدل تراكمي لا يقل عن 3.75 أو ما يعادله، وذلك في التخصصات العلمية المحددة، فيما يمتد نطاق الإقامة ليشمل عائلات الطلبة أيضا.

وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي نتائج طلبة الصف 12 في جميع المسارات، حيث حقق طلبة الصف الـ12 في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة نتائج متقدمة في اختبار نهاية العام الدراسي 2020/2021، وبلغت نسبة النجاح العامة في المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم ما يقارب 91%.