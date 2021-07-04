طريقة نقل كفالة عامل منتهيه اقامته 1443

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هند السوليه - الرياض - نقل كفالة الموظف الذي انتهت إقامته سيتبعه المقيمون في المملكة العربية السعودية حتى يتمكنوا من أداء وظيفتهم الجديدة دون التعرض لمخالفات قانون العمل كفيل جديد وكذلك ذكر خطوات تسليم الكفيل بدون موافقة وشروط الكفيل السابق.

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تسليم الرعاة في السعودية

يمكن لجميع الوافدين العاملين في المملكة العربية السعودية إتمام إجراءات نقل الكفالة عند البحث عن وظيفة جديدة عبر الإنترنت بسهولة كبيرة بموافقة الكفيل الحالي، إلا في الحالات التي يمكن فيها للموظف القيام بالكفالة دون موافقة صاحب العمل الكفيل على النحو الذي تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحيث لا يتم فرض عقوبات أو غرامات على الوافد لوجودهم دون تصريح أو تصريح إقامة ساري المفعول.

كيفية نقل كفالة موظف منتهي الصلاحية

يمكننا نقل كفالة موظف انتهت مدة إقامته من خلال موقع مكتب التوظيف باتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى بوابة الوظائف.

تسجيل الدخول إلى حساب الشركة من خلال الشخص المخول.

ابحث عن المنظمة التي نرغب في نقل الرعاية إليها.

انقر فوق الزر استعراض الخدمات لهذه المؤسسة.

في قائمة الخدمات، انقر فوق نقل العامل الأجنبي.

أدخل رقم السكن ثم اضغط على بحث.

تحقق من المعلومات ثم اقبل القبول.

انقر فوق زر الإرسال الأخضر.

انظر ايضا:

خطوات الحصول على موافقة الراعي على نقل الرعاية

المنشأة الجديدة توافق على نقل كفالة الموظف باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة بوابة العمل “” مباشرة.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الشركة الجديد.

مراجعة خدمات مؤسسة الأمل الجديدة.

انقر فوق خدمة نقل العمال الأجانب في القائمة.

البحث عن طلب نقل الكفالة والموافقة عليه.

الشروط التي يجب استيفاؤها من أجل نقل كفالة الزبون الذي انتهت إقامته

هناك عدة شروط يجب أن يستوفيها الموظف حتى يتمكن من نقل كفالته، وهي كالتالي:

يجب ألا يكون الموظف من الجنسية التي لا يجوز تفويض خدماتها.

يجب على الكفيل السابق تحويل الكفالة إلكترونياً عبر موقع وزارة العمل.

الشروط التي يجب توافرها في المؤسسة الراعية الجديدة

يجب أن يستوفي الفرع الجديد للموظف الشروط التالية حتى يتمكن من تحويل كفالته إليه:

يجب أن يكون ترخيص نشاط الفرع ساري المفعول، وفي حالة عدم وجود ترخيص يشترط أن يكون السجل التجاري ساري المفعول.

لا يوجد في المنشأة موظف انتهت صلاحية تصريح عمله أو تصريح إقامته.

لا يوجد تعليقات على النظام.

يجب أن يكون للمنشأة رصيد يسمح بنقل العمال الأجانب طالما أنهم لا يسقطون من المنطقة الخضراء. يتم تضمين نسبة الفاتورة والتأشيرات الصادرة وغير المستخدمة وطلبات تحويل الخدمة المراد دراستها في حساب الرصيد.

يجب أن يكون لدى الشركة الصناعية رقم تأكيد من وزارة الصناعة.

طريقة التحويل الإلكتروني لكفالة موظف منتهية إقامته دون موافقة الكفيل

عملت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية على تقديم خدمة إلكترونيًا دون موافقة الكفيل باتباع الخطوات التالية:

انتقل مباشرة إلى موقع وزارة العمل “”.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الموظف أو إنشاء حساب جديد.

انتقل إلى قائمة الخدمات الإلكترونية للموظف.

اختيار خدمة تطلب الإذن بنقل الخدمة دون موافقة جهة العمل.

املأ الحقول الفارغة وقم بتحميل المرفقات المطلوبة.

انقر على أيقونة “إرسال الطلب” الزرقاء.

انتظر حتى تتم الموافقة على الطلب من قبل السلطات المختصة.

شروط نقل الكفالة لموظف انتهت إقامته دون موافقة الكفيل

يجب استيفاء جميع الشروط والمتطلبات التالية حتى ينتقل الموظف دون موافقة الكفيل:

إذا كان أي مما يلي ينطبق على الموظف: تأخر صاحب العمل في إصدار تصريح العمل أو الإقامة خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد دخول الوافد أراضي المملكة. انتهاء تصريح العمل أو تصريح الإقامة للموظف المعلن. لا تمنح الوافد تصريح عمل لأن التسوية تقع في المنطقة الحمراء لأن الوافد جديد في المملكة.

يتم تنفيذ الخدمة من خلال البوابة الفردية على موقع وزارة العمل أو من خلال نظام العملاء الخاص بي.

خدمة طلب الإذن بنقل الخدمة دون موافقة صاحب العمل متاحة لمستخدمي البوابة الشخصية لنوع عامل المنشأة – الوافدون فقط.

لا يمكن إعادة التقديم لموظف انتهت مدة إقامته وترخيصه معًا.

لا يمكن إعادة التقديم أثناء دراستك.

لا يمكن تقديم طلب جديد إذا تم وضع علامة على العالم في النظام على أنه قابل للتحويل دون موافقة صاحب العمل الحالي، مع طلب له حالة “تمت الموافقة عليه” ولم تنته صلاحيته.

من أجل تصنيف الموظف على أنه قابل للتحويل بعد قبول طلبه دون موافقة صاحب العمل الحالي، يجب تحديد موعد نهائي محدد.

إذا نجح الموظف في تنفيذ أول طلب نقل له دون موافقة صاحب العمل الحالي، فيجب وضع علامة عليه كقابل للتحويل عن طريق تغيير حالة الطلب إلى “محوّل”.

يمكن للموظف المخول بنقل الخدمة دون موافقة صاحب العمل الموافقة على نقل خدمته مباشرة عبر بوابة الموظفين، وتتم الموافقة على الطلب مباشرة دون موافقة صاحب العمل.

يجب أن يحتوي طلب الإذن بنقل المنفعة دون موافقة صاحب العمل الحالي على جميع البيانات والمرفقات اللازمة.

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استعلام عن التحويل الإلكتروني للكفالة

يمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن طلبات تحويل الكفالة على النحو التالي:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية.

اضغط على خدمات الوزارة ثم اختر بوابة خدمات العمل.

في الواجهة الرئيسية، انقر فوق خدمات الاستعلام.

اختر خدمة للاستعلام عن خدمات مكتب التوظيف.

اختيار تحويل خدمة عامل وافد من قائمة أنواع الخدمة.

أدخل البحث عن رقم إقامة الوافد.

أدخل رقم الإقامة، ثم اكتب رمز التحقق المرئي.

انقر فوق الزر بحث وشاهد التفاصيل المطلوبة.

يرغب العديد من المقيمين في المملكة العربية السعودية في معرفة كيفية تحويل كفالة عامل منتهي الصلاحية من خلال موقع وزارة العمل ؛ إذا تم نقل كفالة الموظف عن طريق تسجيل الدخول على هذا الموقع من قبل الشخص المرخص له، فانتقل إلى نقل خدمة الوافدين من قائمة الخدمات الإلكترونية واتبع الخطوات المذكورة أعلاه.