نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طباعة تأشيرة خروج نهائي الجوازات السعودي في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - تعد طباعة تأشيرة خروج نهائي صادرة عن الجوازات من القضايا المهمة التي ابتكرها العديد من سكان إقليم المملكة العربية السعودية طريقة إلكترونية لطلب تأشيرة خروج نهائي وطباعة تأشيرة خروج نهائية أيضًا صادرة عن الجوازات، وهذه المقالة سنخبرك أكثر عن كيفية طباعة تأشيرة الخروج النهائي الصادرة عن الجوازات والرابط للاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي أيضًا.

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الحصول على تأشيرة خروج نهائي

هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند المغادرة النهائية للبلاد: يجب ألا يكون لدى الشخص الذي يريد الحصول على التأشيرة أي مخالفات مرورية، وإذا كان الشخص الذي يريد تأشيرة الخروج النهائي مقيمًا، فيجب ألا ينسى ملء استمارة الطلب وابحث عنها على موقع إدارة الجوازات على الإنترنت، وتحقق من البيانات الموجودة في النموذج مع بيانات جواز السفر، ثم أدخل صورة المقيم في النموذج، ووقع وختم الكفيل.

يجب على صاحب العمل إحضار جواز سفر المقيم وتصريح الإقامة، والتي يجب ألا تكون منتهية الصلاحية. عند انتهاء الصلاحية، يجب دفع غرامة قدرها 600 ريال سعودي عن كل عام في المملكة مع تصريح إقامة منتهي الصلاحية. عند انتهاء تصريح الإقامة يجب على المقيم: التقدم بطلب للحصول على تأشيرة خروج دائم، ومن يرفض الحصول عليها يتم تغريمه 1000 ريال سعودي للمرة الثانية و 2000 ريال سعودي للمرة الثانية و 3000 ريال سعودي للمرة الثالثة، وإذا كنت ترغب في ذلك. الحصول على تأشيرة خروج نهائي، عليك إحضار جواز السفر الأصلي وترك بصمة إصبعك على طلب التأشيرة.

طلب تأشيرة خروج نهائي

استعدادًا لطباعة تأشيرة خروج نهائية تصدر من جوازات السفر، أتاحت وزارة الداخلية السعودية طلب تأشيرة خروج نهائية لمن يرغب في مغادرة المملكة العربية السعودية نهائيًا عبر منصة أبشر الإلكترونية. تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل شؤون الوافدين وتسهيل معرفتهم بموعد الحصول على التأشيرة وتاريخ خروجهم النهائي من الدولة حفاظًا عليهم من مخالفة القانون، ويمكن الحصول على تأشيرة الخروج النهائي. يستفسر على النحو التالي:

خطوات الاستعلام عن المغادرة النهائية للمقيم برقم الإقامة

يمكن الحصول على تأشيرة خروج نهائية لمقيم في إقليم المملكة عبر منصة أبشر الإلكترونية عبر رقم الإقامة باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

انتقل إلى الخدمات الإلكترونية.

حدد خيار “الخدمات الفردية”.

انتقل إلى “خدمات جواز السفر”.

انقر فوق “تأشيرة”.

ثم ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة حيث يمكنك إدخال الاسم تمامًا كما هو في جواز السفر.

أدخل رقم الإقامة في الحقل المقدم.

أدخل رقم جواز السفر.

قم بتأكيد البيانات المدخلة.

عند الانتهاء، ستتمكن من رؤية جميع التفاصيل في التاريخ النهائي لمغادرة المملكة.

الاستعلام عن مخرج الموقع النهائي من خلال موقع مقيم

قبل الحديث عن طباعة تأشيرة خروج نهائية صادرة عن جوازات السفر، تجدر الإشارة إلى أن موقع مقيم هو موقع إلكتروني يقدم خدمة للاستعلام عن خروج دائم من أراضي المملكة العربية السعودية، موقع مقيم بواسطة باتباع الخطوات أدناه:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع مقيم.

حدد خدمة “التحقق من التأشيرة”.

بعد اختيار هذه الخدمة، سيتم نقلك إلى صفحة إدخال البيانات لهذه الخدمة.

أدخل رقم تأشيرة الخروج النهائي في الحقل المقدم.

املأ جميع البيانات المطلوبة، مثل: “رقم الإقامة، تاريخ الميلاد”.

انقر فوق “عرض”.

ستظهر بعد ذلك جميع المعلومات حول الطلب النهائي للحصول على تأشيرة خروج.

طباعة تأشيرة خروج نهائية صادرة من الجوازات

يمكن للمقيمين في إقليم المملكة العربية السعودية طباعة تأشيرة خروج نهائي صادرة عن جوازات السفر إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع مقيم الرسمي على الإنترنت.

اضغط على “استفسارات إلكترونية”.

حدد “خدمة التحقق من التأشيرة”.

أدخل جميع البيانات المطلوبة، مثل: “رقم الإقامة، رقم جواز السفر، الاسم، تاريخ الميلاد، رقم التأشيرة”.

تحقق من صحة المعلومات التي أدخلتها.

انقر فوق “طباعة تأشيرة”

رابط طلب تأشيرة الخروج النهائي

أتاحت منصة أبشر لجميع المقيمين في المملكة العربية السعودية الاستفسار عن تأشيرة خروج نهائية عبر رابط إلكتروني يسمح للمقيم بالاستعلام عن التاريخ النهائي للتأشيرة والتاريخ الدقيق للمغادرة من أراضيها. استفسر عن المملكة.